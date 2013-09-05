223 طالباً وطالبة يتأهلون لدراسة الطب في جامعة الخليج

الآباء حبسوا أنفاسهم أثناء الامتحان التحريري

خالد البلاهدي (الدمام)

تأهل 223 طالبا وطالبة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى المرحلة الثانية من مراحل القبول لدراسة الطب في جامعة الخليج العربي، حيث انتقلوا بموجب ذلك إلى خوض المقابلات الشخصية، بعد أن أنهوا الامتحانات التحريرية التي تركز على اللغة الإنجليزية والعلوم الأساسية كالرياضيات والأحياء والفيزياء.وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل أن الطلبة خاضوا المقابلات الشخصية التي يتعرف من خلالها على شخصية الطلبة ومدى قدرتهم على تحمل الأعباء الذهنية لدراسة الطب، وتم توزيع الطلاب أمس على 16 لجنة امتحان لإجراء المقابلات الشخصية.وكان لافتا وسط هذه الأجواء مشاركة مجموعة من طلبة السنوات المتقدمة في كلية الطب في لجان التنظيم والاستقبال، وترأست حنين عبدالعزيز قوماوي طالبة سعودية بالسنة السادسة في كلية الطب لجنة استقبال الممتحنين. وقالت إن اللجنة تتكون من 10 طلاب بادروا بالاستقبال ومساعدة الطلبة في التوجه للجانهم ومتابعة باقي إجراءات قبولهم.وكانت أجواء من الترقب والقلق ارتسمت على ملامح الطلبة وذويهم قبل وأثناء المقابلات الشخصية، وقال أنور عبدالرحيم ولي أمر طالبة من الكويت، إن سمعة الجامعة على الصعيدين العربي والدولي كانت دافعا كبيرا للأهل لتشجيع ابنته على الدراسة خارج الكويت.أما سارة الخان طالبة سعودية مرشحة للقبول، فقالت إن الامتحانات التحريرية جاءت سهلة بشكل عام.«لم نكن في يوم من الأيام نتصور أن تترشح ابنتنا لدراسة الطب» يقول يعقوب سالم ولي أمر الطالبة هاجر المرشحة البحرينية للقبول.. ويضيف مستدركا «هذا كان طموح ابنتي وقد اجتهدت لكي تنال المعدل الذي يؤهلها لهذه الفرصة وهاهي على بعد خطوات من تحقيق هذا الحلم». وكان شعيب الحربي ولي أمر الطالبة ديمة يحبس أنفاسه وهو يراقب ابنته وهي تمتحن أمام لجنة المقابلات. وهو الرأي الذي شاركه فيه ناصر الأحمد ولي أمر الطالبة شيخة من دولة الكويت، وقال: «لو لم تكن جامعة الخليج العربي مرموقة لما اخترناها»، وتقول شيخة إن الامتحان جاء في أغلبه من منهج الثانوية العامة في دولة الكويت، في حين كانت أسئلة الأحياء سهلة، واعتمدت أسئلة اللغة الأنجليزية على شيء من الذكاء.أما ديمة الحربي فكانت مرتاحة من أدائها وقالت إن الامتحان تناول مهارات التعامل الطبي مع المريض، وبعض المفاهيم الطبية الأخلاقية. كما أبدت مجموعة من الطلبة السعوديين حماسهم لخوض تحدي دراسة الطب في جامعة الخليج العربي منهم فيصل محمد علي، راكان إبراهيم المقبل، فيصل محمد علي.