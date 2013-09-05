«الأدلاء» تبحث محاور وخطتها التشغيلية في الحج

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

بحثت المؤسسة الأهلية للأدلاء ممثلة بقطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة مساء أمس الأول (الثلاثاء)، من خلال ورشة التي تم تنظيمها تحت عنوان (الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن) بقاعة أحد الفنادق بالمدينة المنورة، الخطة التشغيلية الجديدة وثلاثة محاور المنهجية التشغيلية، بحضور مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف حوالة وأعضاء المجلس. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء محمد علي بن إسماعيل مصلوخ، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب بمراكز ومكاتب الخدمة الميدانية والمساندة، وأضاف تم خلال الورشة شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على منهجية جديدة تطبقها المؤسسة لأول مرة ومن أبرز ملامح هذه المنهجية تطبيق ثلاثة محاور رئيسية وهي الآليات الجديدة لتوديع الحجاج الكرام وقد تحدث عن هذا المحور خالد حبش عضو مجلس الإدارة، فيما تحدث فهد شحاته عضو مجلس الإدارة عن محور آليات عمل الموظف الشامل، وتناول المحور الثالث آليات تسجيل بيانات جوازات الحجاج وقدمها عبدالرحمن بن فهد شمس، مشيرا إلى أن هذه الورشة تختص بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية على رأس العمل للموظفين والذين يربو عددهم عن 3500 موظف، وأكد على أن الخطة التشغيلية الجديدة تضمن بإذن الله تطوير آليات العمل مما ينعكس إيجاباً على راحة ضيوف الرحمن، مضيفا أن المؤسسة الأهلية للأدلاء بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة الحاج الكريم تطلعا لأداء الأمانة التي شرفها بها الله تعالى وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الخدمات للحاج الكريم.