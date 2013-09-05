القرية لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة لاستحداث الثانوية

على خلفية امتناع طلاب متوسطة «أنبوان» عن الدراسة .. تعليم المهد:

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أكد المتحدث الرسمي في إدارة التربية والتعليم في محافظة المهد عايض بن عايش الوسمي أنه وفقا للتعميم الوزاري السنوي المنظم لعملية استحداث المدارس، يشترط مسح جميع المواقع والقرى وفق الآليات المعتمدة.جاء ذلك على خلفية امتناع طلاب مدرسة عدي بن حاتم بقرية أنبوان عن الدراسة ليوم أمس لعدم افتتاح مرحلة ثانوية حيث بين المتحدث الرسمي للإدارة بأن القرية التي يدس بها الطلاب الممتنعون «قرية أنبوان» قد تم مسحها للعامين الماضين بشأن استحداث مرحلة ثانوية ولعدم توفر الشروط والضوابط المقررة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة والمبلغة في برقية المقام السامي الكريم رقم (639 /م ب)، وتاريخ (23/1/1430هـ) لم يتم استحداث هذه المرحلة بالقرية، مشيراً إلى أنه قد تم إفهام المواطنين والجهات المعنية بخصوص هذا الموضوع في حينه.وكان طلاب مجمع عدي بن حاتم بأنبوان الابتدائية والمتوسطة، التابعة لمحافظة المهد قد أبدوا امتناعهم عن الدراسة لهذا العام احتجاجا لعدم استحداث ثانوية في قريتهم، حيث غاب جميع طلاب المرحلتين ليوم أمس الأول عن الدراسة، مطالبين بفتح فصل للمرحلة الثانوية، مشيرين إلى أن أقرب مدرسة ثانوية تبعد عنهم أكثر من 50 كيلو مترا لهم يسلكون خلاله طريقا صحراويا وعرا، حيث امتنعوا عن الدخول إلى الفصول الدراسية في عملية للضغط على إدارة التربية والتعليم بالمهد لتحقيق مطالبهم إلا أن الأخرى خيبت آمالهم حينما أكدت عدم توفر الشروط اللازمة المطلوبة في عملية استحداث المدارس.