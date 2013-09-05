جولات تفقدية لرئيس جامعة بورسعيد استعدادا للعام الجامعى الجديد

استكمل الدكتور عماد عبد الجليل رئيس جامعة بور سعيد أمس جولاته التفقدية لعدد من كليات ومعاهد الجامعة، وجاءت هذه المرة بزيارة المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى للوقوف على استعدادات العام الجامعى الجديد، وتوفير كافة إمكانيات الكليات والجامعة لبدء عام جامعى موفق منذ اليوم الأول من الدراسة.

وفور وصوله عقد د. عبدالجليل اجتماعا مع قيادات المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس للوقوف على استعداد المعهد لاستقبال العام الجامعى الجديد وإعلان الجداول من بداية العام والاطمئنان على القاعات الدراسية والمعامل.

كما تفقد المرحلة النهائية لمسجد المعهد والمصلى الحريمى وما تم الوصول إليه من دهانات وتجهيزات خاصة بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس اللذين أكدوا على حرصهم على سير العملية التعليمية بشكل مشرف لخدمة ورعاية أبنائنا الطلاب .