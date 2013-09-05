المدير الإقليمى لـ"مصر الخير" يلتقى عمد وشباب مطروح

شهد فرع ثقافة مطروح، مساء أمس الأربعاء، لقاءً بين المدير الإقليمى لمؤسسة مصر الخير العقيد محمد ربيع، وعدد من شباب وعواقل وعمد وشيوخ مطروح، لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والفرع الثقافى وإمكانية افتتاح مقر للمؤسسة فى مطروح لممارسة أنشطتها الخيرية لخدمة الأهالى.

وشارك فى اللقاء الباحث حمد خالد شعيب مدير عام الفرع الثقافى، والعمدة أحمد طرام رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعمدة منعم إسرافيل، والعمدة كامل أبو ظاوة، والعمدة إدريس أبو السويطية وعدد من الشباب.

ويأتى هذا اللقاء عشية قيام مؤسسة مصر الخير بعقد مؤتمر بمركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، للتعريف بأنشطة المؤسسة وكيفية توسيع أنشطتها لتشمل محافظة مطروح، وذلك بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والمهتمين بالعمل العام والخيرى بمطروح.