محافظ البحيرة: تعظيم دور المشاركة الشعبية فى تنفيذ المشروعات التنموية

أكد الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة على ضرورة تلاحم القيادات التنفيذية والشعبية مع المواطنين، وتعظيم دور المشاركة الشعبية فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التى تتم فى نطاق القرية.

جاء ذلك خلال لقائه بعمد ورؤساء قرى ومديرى مراكز الشباب ومثلى الجمعيات الأهلية بقرى ( غربال – عزبة سلام – كفر بنى هلال – نفره – سنهور) بمركز دمنهور، بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة دمنهور ووكيل وزارة التموين.

حيث أكد المحافظ على ضرورة العودة إلى القرية المنتجة وتضافر جهود القرى المتجاورة لإنشاء المصانع الإنتاجية، توعية المواطنين بأهمية النظافة وخطورة التدخين والإدمان، متابعة المخابز المدعمة ومراقبة جودة ووزن رغيف الخبز، غرس قيم الانتماء لدى شباب القرية وتنظيم رحلات وزيارات لمعالم المحافظة ومواقع العمل والإنتاج الجارى تنفيذها.