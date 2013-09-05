أمن الإسكندرية يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة ويعثر بها على قنبلة يدوية

داهمت قوات الأمن بالإسكندرية، منزل حداد حول منزله لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وعثر بها على أسلحة نارية وقنبلة يدوية.

وردت معلومات للواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المدعو أحمد خليل عبد الكريم 25 سنة حداد مقيم دائرة القسم، السابق اتهامه فى قضية جنح عسكرية " هروب من الخدمة العسكرية " بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى " 25 " جرام وضبط بمسكنه { بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12وقنبلة يدويه منزوعة الفتيل – عدد " 7 " ماسورة سلاح محلية الصنع مختلف الأطوال – عدد " 4 " ياى خزينة سلاح وبعض القطع الحديدية والأدوات التى تستخدم فى صناعة الأسلحة النارية أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة والاتجار فيها،وللمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

تحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة.