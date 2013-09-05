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لاعب اتحاد جدة يهدد النادي بالشرطة بسبب شيك بدون رصيد

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لاعب اتحاد جدة يهدد النادي بالشرطة بسبب شيك بدون رصيد لاعب اتحاد جدة يهدد النادي بالشرطة بسبب شيك بدون رصيد

بلغت الأزمة المالية لاتحاد جدة أن هدد اللاعب فوزي عبد الغني إدارة النادي باللجوء إلى الشرطة باتهمهم بالنصب.

اللاعب أكد في رسالة كتبها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الشيك الذي حصل عليه من جانب اتحاد جدة، بلا رصيد ولا قيمة.

وبحسب صحيفة عكاظ ، فاللاعب يسعى لأخذ حقوقه من خلال الشرطة بعد فشل التواصل بينه واتحاد الكرة هناك.

اتحاد الكرة السعودي اكتفى بأوراق 3 أشخاص ضد اتحاد جدة كذلك لم يحصلوا على حقوقهم، هم رضا تكر وحمد المنتشري وله خمسة ملايين ريال ووكيل اللاعبين سلطان بلوي.

ولسلطان بلوي 13 مليون ريال سعودي لدى إدارة اتحاد جدة، في حين لرضا تكر مليوني ريال.

وعقب أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة على الواقعة في تصريحات لقناة "إم بي سي": "ارفض التوسط لاتحاد جدة، هناك لوائح وقوانين لا يمكن سوى اتباعها مع من يوقعون شيكات بدون رصيد".

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