أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المعارضة التونسية تعلن فشل التوصل إلى اتفاق مع “النهضة”.. وتهدد بتصعيد الإحتجاجات

Google+ Print
المعارضة التونسية تعلن فشل التوصل إلى اتفاق مع “النهضة”.. وتهدد بتصعيد الإحتجاجات المعارضة التونسية تعلن فشل التوصل إلى اتفاق مع “النهضة”.. وتهدد بتصعيد الإحتجاجات

أعلنت المعارضة في تونس أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حزب النهضة الحاكم ينهي الأزمة السياسية التي تفجرت في البلاد منذ أكثر من شهر بعد اغتيال معارض علماني، وهددت بالتصعيد ومزيد من الاحتجاجات لإجبار التي تقودها حركة النهضة الإسلامية على الاستقالة.

ونقلت قناة “العربية” الليلة، عن حمة الهمامي القيادي البارز في جبهة الإنقاذ المعارضة قوله بعد لقاء مع زعيم اتحاد الشغل حسين العباسي: “نحن نرى أن النهضة مسؤولة عن فشل المفاوضات، لأنها أثبتت أنها لا تريد ترك السلطة رغم الأزمة الخانقة التي تهز البلاد”.
> وأضاف : “لقد رفضوا مقترح الاتحاد وعادوا إلى نقطة البداية، وقالوا إن الحكومة لن تستقيل قبل شهر. هذا مرفوض. إنهم يحاولون ربح الوقت والمناورة”.
> وتعهد الهمامي بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد هدوء نسبي استمر خلال فترة المفاوضات غير المباشرة، وقال إن “المعارضة ستطلق حملة احتجاجات كبرى انطلاقا من يوم السبت المقبل لإجبار الحكومة على التنحي‭‭‬”‬‬.
> ومنذ اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، تواجه تونس أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011، حيث تطالب المعارضة بإسقاط الحكومة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة