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رئيس مالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة باماكو

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رئيس مالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة باماكو رئيس مالي الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة باماكو

أدى رئيس مالي الجديد، إبراهيم بوبكر كيتا، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة باماكو

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة، عن كيتا البالغ من العمر 68 عاما قوله إنه ” سيعمل على تحقيق المصالحة بين جميع مكونات شعب مالي وفئاته”.
> ويتوقع أن تعيد هذه الانتخابات الاستقرار والأمن إلى البلاد، بعد الانقلاب العسكري، وتدخل القوات الفرنسية لإبعاد الإسلاميين المسلحين من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الشمال.
> كان الرئيس المؤقت، ديونكوندا طراوري سلم المهام للرئيس الجديد إبراهيم بوبكر كيتا في حفل نظم بمقر الرئاسة، كما سيقام حفل تنصيب موسع الشهر المقبل بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
> يذكر أن فرنسا أرسلت في شهر يناير/كانون الثاني قوات قوامها 4 آلاف جندي لاستعادة المدن التي سيطرت عليها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
> أ ش أ

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