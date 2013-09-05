السفير التركي: تركيا تحرص على مصلحة مصر‎ واستمرار العلاقات بين البلدين

قال حسين عونى بطمان سفير تركيا لدى مصر على حرص بلاده على أن تكون مصر قوية موحدة دائما.

وأضاف “عوني”، فى تصريحات صحفية لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من اسطنبول فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الخميس، أن مصر وتركيا يدا واحدة، وأن تركيا تحرص على استقرار مصر ، وعلى استمرار علاقات الشراكة مع مصر والاستقرار فى المنطقة.

> وكان السفير التركى غادر القاهرة فى 16 اغسطس الماضى عقب توتر فى العلاقات بين البلدين و استدعاء مصر لسفيرها لدى تركيا بعد ان صدرت تصريحات عن رئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان طالب فيها مجلس الأمن بعقد جلسة عاجلة لبحث الاوضاع فى مصر وقيام الحكومة التركية باتخاذ مواقف ضد إرادة الشعب المصرى واختياراته إضافة الى إدلاء رئيس الوزراء التركى بتصريحات اعتبرتها مصر تدخلا فى شأنها الداخلي.