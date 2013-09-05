رئيس لجنة حكماء أفريقيا يغادر القاهرة

غادر مطار القاهره الدولى الفا عمر كوناكرى رئيس مالى السابق ورئيس لجنه حكماء افريقيا علي الخطوط الاثيوبيه وذلك بعد زياره له للقاهره لمناقشه تعليق عضويه مصر في الاتحاد الافريقى، والذى اكد ان هذا الاجراء ليس ضمن مؤامرة وان مجلس الامن والسلم هو المعنى باتخاذ القرار بشان عضويه مصر فى الاتحاد .

وأوضح كوناكري أن هذه الزيارة لوفد الاتحاد لو كانت قد تمت قبل 30 يونيو ربما كانت قد لعبت دورا كبيرا في احتواء الأحداث التي تطورت سريعا فيما بعد وشدد مجددا على إدراك الاتحاد الأفريقي لأهمية مصر، ودورها التاريخي وأنه لا يمكن أن يكون لأفريقيا أي قوة أو فاعلية بدون مصر .