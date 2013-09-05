ديل بوسكي يستقر على ماريو لقيادة إسبانيا.. وحائر في قلب الدفاع والمرمى

لاس روثاس (مدريد)، (إفي): خاض منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الأربعاء مرانه الأخير في مدريد استعدادا لمواجهة فنلندا الجمعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي قد يحسم فيها "لاروخا" تأهله حال الفوز في هيلسينكي.

ويبدو أن المدرب فيسنتي ديل بوسكي قد استقر على الدفع بلاعب أتلتيكو، ماريو سواريز، في خط الوسط، إلى جانب شابي هرنانديز، لكن لايزال حائرا بخصوص قلب الدفاع الذي سيرافق سرخيو راموس.

وتألق في التدريبات قائد ريال مدريد، حارس المرمى إيكير كاسياس، الذي لازم خلال الفترة الماضية الجلوس على مقاعد البدلاء في الليجا، لكن يبدو أن حارس برشلونة فيكتور فالديز هو الأقرب لتمثيل المنتخب في التشكيل الأساسي.

بينما نال اللاعب بيدرو رودريجيز القدر الأكبر من تحية الجماهير التي حضرت المران، بعدما سجل هدفا من ركلة مزدوجة خلفية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة التاسعة برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فرنسا أقرب ملاحقيها، وتأتي فنلندا خلفهما بست نقاط، لتبدو فرصها ضئيلة في التأهل، علما بأن المنتخبات صاحبة الترتيب الأول ستتأهل مباشرة للمونديال، فيما ستتواجه أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع في الملحق الأوروبي.

وحال فوز "لاروخا" غدا ستكون المهمة أيسر حيث سيخوض آخر مباراتين في التصفيات على أرضه أمام بيلاروسا وجورجيا على الترتيب خلال الشهر القادم.