رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام: هناك صراع بين جنوب إفريقيا ونيجيريا للفوز بدور مصر في زعامة القارة

هاني رسلان: رئيس لجنة الحكماء الأفارقة يرى 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية

كتب : محمد شنح منذ 44 دقيقة

قال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاتحاد الإفريقي اعتبر ما حدث في مصر في 30 يونيو تغييرا غير دستوري وفقاً للمادة الرابعة من مبادئه.

وأضاف رسلان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس، أن مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي بالقاهرة تقوم على الاتصال بالقوى السياسية في مصر، والمساعدة على إقامة حوار بناء بين الأطراف لدعم العملية السياسية، مع دفع عملية العودة لطريق دستوري بعملية دستورية، وكل هذا موجود في خارطة الطريق.

وأوضح رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه سيتم رفع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي حال تطبيق عدد من الممارسات الدستورية.

وأكد رسلان، أن هناك اتجاها للمطالبة بمراجعة صياغة نص المادة الرابعة للائحة الاتحاد الإفريقي، هناك صراع مكتوم وخفي بين جنوب إفريقيا ونيجيريا للفوز بدور الزعامة الذي تلعبه مصر عبر تاريخها.

وتابع "رئيس لجنة الحكماء الأفارقة ألفا عمر كوناري، يرى 30 يونيو ثورة شعبية حقيقة، وما حدث في مصر أثار جدلاً في الاتحاد الإفريقي".