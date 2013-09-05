أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وكالة فارس: منتصر الزيات يشكل لجنة للدفاع عن أنصار "مرسي" المحبوسين .. ويؤكد أن عددهم بلغ 8 آلاف

Google+ Print
وكالة فارس: منتصر الزيات يشكل لجنة للدفاع عن أنصار "مرسي" المحبوسين .. ويؤكد أن عددهم بلغ 8 آلاف وكالة فارس: منتصر الزيات يشكل لجنة للدفاع عن أنصار "مرسي" المحبوسين .. ويؤكد أن عددهم بلغ 8 آلاف

كتب : محمد شنح منذ 22 دقيقة

ذكر منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، أن عدد المعتقلين منذ الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس المعزول، محمد مرسي في 30 يونيو، بلغ نحو 8 آلاف شخص، مؤكداً أنهم ليسوا جميعاً من جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن الزيات، في بيان له، عن تشكيل ما أسماها "اللجنة القومية للدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي"، قائلا "إن اللجنة المشكلة ستتولى الدفاع عن المعتقلين من غير أعضاء جماعة الإخوان، فهم غالباً لا يجدون من يدافع عنهم"، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان لديها فريق عمل كبير من المحامين، يتولون الدفاع عن أعضائها، إلا أنه لم يستبعد تولي اللجنة الدفاع عن سجناء ممن ينتمون لجماعة الإخوان، قائلاً: "من يلجأ إلينا من معتقليهم، فإننا لا نتردد في الدفاع عنهم، إيماناً منا بحق كل متهم في وجود محام يتولى الدفاع عنه".

وأضاف الزيات، في بيانه، أن "المحاماة أمانة ورسالة، واعتدال الميزان القضائي والاجتماعي والسياسي في الدولة، لا يتأكد إلا باستكمال المنظومة القضائية، بوجود دفاع نزيه يقوم بالدفاع عن المتهمين، حتى لو كان متطوعاً"، مؤكدا أن اللجنة تتلقى اتصالات من أسر السجناء، "لإمدادنا ببيانات أبنائهم وذويهم المقبوض عليهم"، حيث يقوم فريق من المحامين المتطوعين بالتواصل معهم، وحضور التحقيقات والجلسات أمام القضاء.

وفي نفس السياق، ذكر محمد هاشم، أمين عام اللجنة، إن كافة المحتجزين يحالون إلى النيابة في قضايا واتهامات، وليس اعتقالات، وتدور معظمها في التحريض على القتل، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق

8 الصبح - الجهاز الفني الجديد للزمالك يبدأ مهمته "بعلاج نفسي" للفريق