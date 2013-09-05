مفتي ليبيا يدعو الثوار لحمل السلاح دفاعًا عن ثورتهم

دعا مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني الثوار الذين أطاحوا بنظام معمر القذافي إلى حمل السلاح مجددًا، للدفاع عن ثورة 17 فبراير، معتبرًا أن «الجهاد لا يزال مطلوباً». وفي برنامجه الأسبوعي «الإسلام والحياة» الذي أذاعته قناة ليبيا الوطنية، مساء الأربعاء، قال «الغرياني»: «الجهاد لا يزال مطلوبًا ومستمرًا، وعلى الثوار أن يرجعوا إلى السلاح ليحموا بلادهم، لأن المعركة الآن بين الحق وبين أزلام النظام وجهات مشبوهة تعينهم وتثير الفوضى وتمنع الدولة من أن تقوم بواجباتها وتقفل موانئ النفط وتقفل المصالح والإدارات، بحيث الدولة تسقط كلها فيستولون هم على ما يسمونه في رأيهم غنيمة». وأضاف: «الجهاد لا يزال مطلوبًا، وعلى الثوار أن يرجعوا إلى حماية وطنهم من المفسدين؛ لأن المعركة لا تزال مستمرة، وهذا حق وواجب عليهم، لأنه لا يجوز أن نخون دماء الشهداء الذين ماتوا خلال أحداث ثورة 17 فبراير». وحذّر «الغرياني» من أن أهداف ثورة «17 فبراير» أصبحت «في مهب الرياح» بعدما تمكن أعوان النظام السابق من التغلغل من جديد في مؤسسات الدولة والسيطرة على الإعلام والفساد والتخريب، بحسب قوله.

شبكةعيونالإخبارية

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