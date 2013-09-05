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ياسر برهامي: سننسحب من المشهد السياسي لو رجعنا لزمن مبارك

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ياسر برهامي: سننسحب من المشهد السياسي لو رجعنا لزمن مبارك ياسر برهامي: سننسحب من المشهد السياسي لو رجعنا لزمن مبارك
نائب رئيس الدعوة السلفية: حظر قيام الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة

كتب : محمد شنح منذ 49 دقيقة

طالب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بوضع نصوص المواد المختلف عليها ضمن عملية الاستفتاء على الدستور.

وأضاف برهامي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري يريد الشريعة دون شك.

وحمل نائب رئيس الدعوة السلفية، كل من رضي عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة مسؤولية الدماء التي سالت وما وصلت إليه الآن، مؤكدا أنه إذا رجعت الأمور لما كانت عليه أيام حسنى مبارك سينسحب حزب النور من المشهد السياسي، مشددا على أن ليس كل متلحٍ شارك في سفك دم أو إيقاف عجلة الحياة الاقتصادية، وهناك ملتحون لم يرتكبوا أي ذنب خلال الأحداث الأخيرة.

وتابع "حزب النور له هيئة عليا ومجلس سياسي بينما الدعوة السلفية لها إدارة ومجلس خاص يدير شأنها، وأبناء حزب النور مشاركون بالدعوة وهو أمر غير مرفوض، وحزب النور هو المنوط به تحديد إمكانية المشاركة في لجنة الخمسين من عدمه".

واستطرد "لابد من التفريق بين الألفاظ المستخدمة بالإعلام والاستخدام القانوني لها، الذراع السياسية ليس لفظ قانوني، كلمة حظر قيام الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة".

وأردف "استنكرنا الخطاب التكفيري قبل 30 يونيو، ووقفنا بشدة منذ السبعينات ضد هذه المسألة، لابد من ضبط المادة الخاصة بعدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني بعبارة منضبطة لا تحتمل تفسيرات وتأويلات".

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