"شباب بتحب مصر" تعلن مشاركتها فى وقفة "المرشدين السياحين" لتنشيط السياحة

أعلنت مؤسسة "شباب بتحب مصر" عن استجابتها للدعوة التى أطلقتها نقابة المرشدين السياحيين لتنشيط السياحة، والمشاركة فى وقفتهم بأهرامات الجيزة لدعم السياحة، وذلك تحت شعار حملة "مرشد سياحى صوت مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.

ومن المقرر تنظيم الوقفة الاحتجاجية، اليوم الخميس، والتى تهدف أيضاً إلى توضيح حقائق الأمور لشعوب العالم، والتأكيد على أن المجتمع المصرى مُتماسك ويرفض الإرهاب، و30 يونيو ثورة شعبية.

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها أمس الأربعاء، على ضرورة تكاتف جميع المسئولين الحكوميين والنقابات العمالية والمؤسسات الأهلية من أجل أن تعود السياحة من جديد وأفضل مما كانت عليه، لما تمثله من دخل قومى كبير يعود على القطاع السياحى والدولة والمواطنين.

ودعت المؤسسة، جموع الشعب المصرى والمثقفين والمبدعين والشخصيات العامة، من مختلف المحافظات إلى المشاركة فى هذه الوقفة والحضور معهم لافتات باللغات المختلفة لتنشيط السياحة ودعوة الأجانب إلى زيارة مصر.



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