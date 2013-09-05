مدير جامعة حائل يطلع على احتياجات السنة التحضيرية

تفقد مدير جامعة حائل الدكتور خليل ابراهيم البراهيم عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، واطلع على سير العملية الدراسية ووقف على احتياجات الطلاب المنتظمين في الدراسة في جميع مسارات السنة التحضيرية.

واستمع الدكتور البراهيم أثناء الجولة إلى شرح من الدكتور عيد الحيسوني عميد السنة التحضيرية عن آلية العمل في الموقع وطريقة توزيع الطلاب وآلية تجهيز المباني بالمعامل والمختبرات.

رافق مدير الجامعة في الجولة التفقدية الدكتور محمد النافع وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية واستمع أثناء تجوله في القاعات الدراسية إلى مطالب ومقترحات الطلاب، وأكد لهم أن جميع الخدمات ستسخر لخدمتهم في سبيل تحقيق مستوى تعليمي متميز، وشدد مدير جامعة حائل على ضرورة الاهتمام بالسنة التحضيرية والحرص على اجتيازها بكل تميز وفي الفترة المحددة حتى تتاح للطلاب أفضل الخيارات لتحديد مستقبلهم الدراسي، مبينا أن السنة التحضيرية ستعمل على بناء شخصية الطالب وإكسابه المهارات في مجالات التواصل والتبادل المعرفي، إضافة إلى تكثيف محصلته العلمية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والمهارات المختلفة.