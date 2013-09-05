رفع مكافأة طلاب الامتياز منسجم مع الاحتياج العملي

أبدى عدد من متدربي مرحلة الامتياز في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية حاجتهم إلى رفع مكافآتهم التي لا تزيد على 2500 ريال شهرياً منذ تخفيضها في العام 2005م، بعد أن كانت تصل إلى 5600 ريال قبل هذا التاريخ.

يأتي ذلك إلى ما يشهده القطاع الصحي من تطوير، ومنها ما لمسه أطباء مرحلة الامتياز السعوديون من مراجعة للمكافأة الشهرية الممنوحة لهم أثناء التدريب، ورفعها من 6000 ريال إلى 9200 ريال في العام 2012م.

وحول أهمية هذا التصحيح، أكد رئيس لجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في السعودية وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، الدكتور عبدالله فريح المطرفي أن الحاجة الآن ماسة لمثل هذه الكفاءات الوطنية المتخصصة، وأن مساواتهم بزملائهم من الممارسين الصحيين الآخرين مهمة جداً لتحفيزهم ودفعهم للبقاء عنصرا وطنيا مهما في تسيير عجلة الممارسة الصحية التي تشهد نمواً مضطرداً عبر التوسع في المدن الطبية والمستشفيات والمرافق الصحية في مختلف مدن المملكة.

وأكد المطرفي أن لجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية في السعودية، بصفته رئيساً لها، وعميداً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية قد أخذت زمام المبادرة وخاطبت الجهة ذات الاختصاص في وزارة التعليم العالي بتقديم مقترح يقضي برفع مكافأة مرحلة الامتياز لطلاب وطالبات العلوم الطبية التطبيقية إلى 7130 ريال كحد أدني، بدلاً من 2500 ريال المخصصة في الوقت الراهن. مشدداً في حديثه على أن طلاب الامتياز تواصلوا مع لجنة عمداء الكليات، مبدين حاجتهم الملحة للتحفيز عبر رفع سقف المكافآت لهم كطلاب امتياز في تخصصات نوعية، مؤكداً كذلك حيوية هذه التخصصات التي تتنوع بين العلاج التنفسي، علاج النطق، العلاج الوظيفي، طب الطوارئ وغيرها من التخصصات ذات الأولوية التي لا غنى عنها في أي بيئة طبية متخصصة وتعمل ضمن استراتيجيات الأداء النوعي الحديث.