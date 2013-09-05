مجلس جامعة المجمعة يطالب باستثمار الكوادر الوطنية المتميزة

إنابة عن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري رئيس مجلس جامعة المجمعة، رأس مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الاجتماعَ الأولَ لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1434 - 1435، بحضور أمين عام مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح (عبر التواصل المرئي) ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن مدير الجامعة أكَّد على أهمية الاستمرار على نهج التميز الذي تسير عليه الجامعة مع مضاعفة الجهد والسرعة في الإنجاز والعمل على التطوير والاستثمار الأمثل للإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوافر الطاقات البشرية والكوادر المتميزة من أبناء الوطن المخلصين. وأوضح أن المجلس ناقش توصياتِ لجنةِ الابتعاثِ والتدريبِ خلال الفترة، وعددا من طلبات تجديد التعاقد لعدد من منسوبي الجامعة المتعاقد معهم في عدد من التخصصات العلمية، ووافق المجلس على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة في عدد من التخصصات.

وأضاف أن المجلس وافق أيضاً، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، إلى جانب موافقته على تعيين ثمانية من المعيدين والمعيدات ومثلهم محاضرين ومحاضرات في عددٍ من التخصصات الطبية والهندسية والإنسانية والإدارية، ووافق على توصيات عمادة القبول والتسجيل حول الطلاب المفصولين أكاديمياً من الجامعة للفصل الدراسي الثاني لعام 1433 - 1434.

ولفت إلى أن المجلس استمع إلى بعض الملاحظات الإجرائية الواردة من ديوان المراقبة العامة حيال الحساب الختامي لجامعة المجمعة للسنة المالية 1433 - 1434، واطَّلع على إجابات الإدارات المعنية في شأنها، مؤكداً على سرعة رفعها للجهة المعنية، ومن ثم ناقش طلبَ الموافقةِ على تحديثِ التقويمِ الجامعي بعد الأمر السامي بتحديد يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، موصياً بتشكيلِ لجنةٍ برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعضويةِ عددٍ من العمادات المعنية لمراجعة التقويم الجامعي، وإجراء التعديل.