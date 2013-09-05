الإخلاء الطبي بالقوات المسلحة ينقل 1075 مريضاً خلال ثمانية أشهر

بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع حفظهم الله نفذت إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة مطلع هذا العام وخلال ثمانية أشهر عمليات إخلاء طبي جوي لما يزيد عن 1014 مريضاً داخل المملكة و61 مريضاً دولياً على مستوى العالم.

ويعكس هذا الانجاز ما وصلت إليه قواتنا المسلحة بشكل عام والخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل خاص بما تمتلكه من أسطول لطائرات الإخلاء الطبي الجوي والتي تقدم مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم من خلال عملها الذي لم يتوقف يومياً ويتجلى ذلك في العديد من المهام الإنسانية والطبية ومن ذلك ما تم مؤخراً استجابة للأمر الكريم بنقل مريض من منطقة جازان كان يعاني من سمنه مفرطة يصعب معها نقله بالوسائل التقليدية إلى مستشفيات متخصصة وبعد إتمام الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة والدفاع المدني تم تجهيز طائرة مخصصة للنقل من نوع (C130) والتي ساهمت بعد توفيق الله في إتمام نقل المريض والذي يحتاج لعناية طبية خاصة إلى المرفق الصحي لإتمام عملية العلاج.

أبرز الحالات مريض السمنة المنقول من جازان بطائرة سي 130

وتضم إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة كوادر طبية تم تدريبهم في أفضل المرافق التعليمية والتدريبية داخلياً وخارجياً قبل تشرفهم بالإلتحاق ضمن طواقم العمل في مجال الخدمة الطبية الجوية.

وكذلك ما تم بنقل الطفلين السياميين من محافظة جدة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض إنفاذاً للأمر الكريم وتم التعامل معهم وفق حالتهم الصحية التي حددت نوع الطائرة والفريق الطبي الجوي ونقل الطفلين وهما في أتم صحة لاستكمال مراحل علاجهم.

تجدر الإشارة الى أن إدارة الاخلاء الطبي الجوي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة تضم أسطولا متكاملا من مختلف أنواع الطائرات العمودية والنفاثة التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والإسعافية.

ومن جانبه أبان اللواء الطيار الركن طلال بن ضيف الله الغامدي مدير إدارة الإخلاء الطبي الجوي للخدمات الطبية للقوات المسلحة بأن هذا الإنجاز والذي يعكس ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تقدم في مختلف المجالات من خلال ما يوليه ولاة الأمر من دعم ومتابعة لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية وتوفير أحدث السبل لإيصال الخدمات الصحية إلى كل من يحتاج إليها في مختلف مناطق المملكة وخارجها سواء على مستوى نقل الأعضاء والمرضى ونقل الفرق الطبية.