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فرع الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة يستعد لخدمة الحجاج

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فرع الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة يستعد لخدمة الحجاج فرع الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة يستعد لخدمة الحجاج

    أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن ضمن فروع الوزارة المختلف.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر، أن الهدف العام لخطة الفرع هو المشاركة مع بقية أجهزة الدولة المعنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يليق بمكانة المملكة العربية التي تنفق على تسهيل أمور الحج بسخاء بتوجيهات من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وحكومته الرشيدة .

وأضاف أن الفرع وكما هو حاله سنوياً يستعد منذ وقت مبكر لتهيئة كل الإمكانيات لكي يؤدي الجميع عباداتهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج ولتحقيق ذلك تم: التأكيد على اللجان الثلاث عشرة العاملة في موسم الحج بمتابعة أعمالها والحرص على تلافي الملحوظات والرفع أولاً بأول عن الإنجازات والملحوظات، وهي لجنة المشروعات والصيانة ، واللجنة المالية ، ولجنة المساجد والمصليات ، ولجنة المكتب التنفيذي ، ولجنة المتابعة ، ولجنة الحركة والمواصلات ، ولجنة المستودعات ، ولجنة الاتصالات الإدارية ، ولجنة إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة ، ولجنة إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة جدة ، ولجنة إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف ، ولجنة إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث ، ولجنة إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رابغ .

وشدد على أنه تم التأكيد على اللجان المختصة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المواقيت وإنهاء وضع جميع الملحوظات القائمة عليها قبل موسم الحج ، وقيام إدارة المشروعات والصيانة بالفرع بجولات تفقدية على ميقات ( وادي محرم بالهدا ) الطائف وميقات ( يلملم ) بالليث لمتابعة المشاريع القائمة ومعالجة بعض الملحوظات واستحداث مصلى خاص في قسم النساء لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، ..

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