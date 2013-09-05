صحة القصيم تغرم منشآت صحية خاصة ب 434 ألف ريال

غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة شؤون القطاع الخاص، عدة قطاعات صحية خاصة ب 434 ألف ريال، بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية، وذلك خلال الجولات التفتيشية والتفقدية والتحقيقات التي نشأت بموجب شكوى أو تظلم من أحد المستفيدين. وقال مدير إدارة شؤون القطاع الخاص الصيدلي سليمان بن عبدالرحمن الصقعبي إن هذه الغرامات المالية صدرت خلال التسعة الأشهر الأولى من هذا العام، بموجب 29 قراراً من جهات رقابية ذات علاقة تدرس الملفات والحيثيات وتحقق مع المعنيين، مضيفاً أنه تم رصدها خلال 594 جولة تفتيشية تقوم بها الإدارة باللجان التخصصية.