«التأمينات» و«جمعية المتقاعدين» تبحثان تعزيز الخدمات

بحث محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز ورئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق عبدالعزيز بن محمد هنيدي القضايا التي تهم المتقاعدين والمتقاعدات بالمملكة وذلك خلال لقاء جمعهما مؤخراً بمكتب المحافظ.

ونوه محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالدور الذي تقوم به الجمعية من خلال توفير العديد من الخدمات لمنتسبيها، داعياً أن تواصل السير في اتجاه تحقيق رغبات المتقاعدين الخدمية عبر المزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. من جهته أشاد الهنيدي بالتعاون البناء بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجمعية، مشيراً إلى أنّ هناك جهوداً مشتركة لتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تحرص من خلال رسالتها وأهدافها إلى رفع مستوى الثقافة والوعي والمعرفة بشؤون المتقاعدين ومكانتهم وقدراتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتسهيل قيامهم بواجباتهم، والتأكيد على أهمية ما قاموا به من انجازات. وأوضح أن الجمعية تعمل على تحقيق آمال المتقاعدين وتحسين وتطوير أوضاعهم المالية والصحية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية، مفيداً أن الجمعية حريصة على التواصل مع مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات من أجل تعزيز الجهود الرامية لخدمة المتقاعدين والمتقاعدات بالمملكة.

يشار إلى أن اللقاء تناول بحث آليات جديدة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمتقاعد السعودي.