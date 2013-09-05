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الصحة: معدل الوفيات ما زال مرتفعا فى دول العالم النامى

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الصحة: معدل الوفيات ما زال مرتفعا فى دول العالم النامى الصحة: معدل الوفيات ما زال مرتفعا فى دول العالم النامى

أوضحت منظمة الصحة العالمية فى تقرير صادر عنها أن هناك ارتفاعا فى معدل خفض الوفيات، حول العالم إلا أن هناك تباينا شديدا فى الأرقام بينها وبين الدول النامية.

ومن جانبه يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد الى أن هناك اسباب عديدة تؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات فى الدول النامية ويمكن تقسيمها إلى قسمين الأول هو:
> ضعف مستوى التعليم الطبى بها مع ضعف الإمكانيات الطبية وإذا توافرت الإمكانيات تكون غير مطابقة للمواصفات.

ضعف الوعى الطبى للأشخاص بأهمية الوقاية من الأمراض
> عدم وجود إجراءات خاصة بطرق مكافحة العدوى مما يتسبب فى انتشار الأمراض بينما يبين دكتور وائل أن السبب الثانى فى ارتفاع معدل الوفيات فى الدول النامية بالرغم من انخفاضها فى دول العالم المتقدمة هو:
> انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة فى البيئات الفقيرة، نمط الحياة الذى يتنشر فية التدخين والسمنة وفقر فى المعلومات الغذائية المهمة
> التلوث المنتشر سواء التلوث البيئى فى الهواء والتلوث فى الطعام والشراب الذى يتسبب فى الإصابة بالعديد من الميكروبات والفيروسات.

كثرة الرش بالمبيدات الحشرية للأطعمة مما يساعد فى الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما يشير دكتور وائل إلى أنه فى البلدان النامية والتى من بينها لا يوجد تغطية لكل المواطنين للتأمين الصحى، مما يبين أن العلاج غير متوفر، ومكفول لكل فئات المجتمع مما يزيد من مضاعفات الأمراض.

كما أن التطعيمات التى تقدم فى المراحل الأولى من العمر غير متوفرة لكل الأطفال فى البلدان النامية، كما أنها غير متوفرة فى كل المستشفيات.

كل هذه الأسباب تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة التى تؤدى إلى رفع معدلات الوفيات فى الدول النامية.

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مصر 365

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