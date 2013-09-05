صندوق مكافحة الإدمان يلقى القيادات الشبابية للوقاية من الإدمان

يعقد اليوم الأربعاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة الوزراء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة جلسة عامة لملتقى القيادات الشبابية، وذلك للوقاية من إدمان وتعاطى المخدرات بين الشباب.

ومن المقرر أن تعقد جلسة بحضور وزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعى حول مخاطر الإدمان.

وتسعى الجلسة إلى عرض أهمية مشاركة الشباب فى توعية الشباب ذويهم بخطورة تعاطى المخدرات، مع عرض نماذج مشرفة من الشباب شاركوا فى العديد من الأنشطة، تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية والوقاية من المخدرات.

> ومن المقرر أن يتم استضافة ما يقرب من 180 شابا من مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم توعيتهم بمخاطر الإدمان خاصة أنها تمثل الخطر الأهم الذى يواجه الشباب المصرى والعربى.

وتشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع نسب تعاطى المخدرات فى البلدان العربية، خاصة فى الآونة الأخيرة وتختلف نوعية المخدرات المستعملة من بلد لآخر.

وبالنسبة إلى مصر فيحتل الترامادول المرتبة الأولى فى معدل التعاطى والإدمان، بالرغم من خطورته الشديدة على خلايا المخ، وذلك وفقا لما أكده السيد عمر عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى.

يذكر أن الصندوق يقوم بتجهيز دراسة مفصلة عن تأثير الأعمال الدرامية فى انتشار تدخين التبغ وتعاطى المخدرات، وذلك من خلال رصد لعدد مشاهد التبغ والمخدرات خاصة فى الأعمال الدرامية لرمضان الماضى.