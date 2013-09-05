جرعة يومية من هرمون التستوستيرون تقى النساء من الخرف

أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن إعطاء النساء جرعة يومية من هرمون الذكورة / التستوستيرون/ يمكن أن يساعد فى تقوية الذاكرة لديهن ويبعد عنهن شبح الإصابة بالخرف.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة موناش إن أبحاثهم أظهرت أن النساء اللاتى دلكن جلودهن بجل يحتوى على التستوستيرون بشكل يومى لمدة ستة أشهر حققن أداء أفضل فى اختبارات كفاءة المخ.

واختبر الباحثون العلاج على مجموعة تتألف من 96 امرأة دخلن فى مرحلة سن اليأس ولا يعانين من أى أمراض، فوجدوا أن جل التستوستيرون جعلهن أفضل أداء فى اختبار استمعن فيه إلى عشرات الكلمات وطلب منهن استعادة أكبر عدد ممكن منها، فضلا عن اختبار آخر لقياس كفاءة الذاكرة قصيرة المدى، وهى اختبارات لقياس كفاءة المخ التى يعتبر تعزيزها أحد أفضل الطرق لمحاربة الخرف.

وينصح الخبراء، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، بتعزيز قدرات المخ من خلال نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة وتنشيط المخ من خلال حل الألغاز أو الكلمات المتقاطعة، لكن هذه الدراسة الجديدة تشير أيضا إلى أن النساء يمكن أن يستفدن من جرعة يومية لجل يحتوى على التستوستيرون لتحقيق هذا الغرض.

وقد أثبتت دراسات سابقة أن النساء أكثر عرضة من الرجال بمقدار الضعف للإصابة بالزهايمر، ويقول العلماء أن نقص معدلات التستوستيرون يمكن أن يعد أحد الأسباب وراء هذا الأمر.

ورغم أن التستوستيرون يعتبر هرمونا ذكوريا، فإن النساء ينتجن كميات صغيرة منه فى أرحامهن ويقل هذا الإنتاج بعد بلوغ سن اليأس، ويرى بعض العلماء أنه يمكن تعويض هذه الكميات من خلال علاج باستخدام أنواع من الجل أو الرقع الجلدية.

وقامت المشاركات فى الدراسة، اللاتى بلغ متوسط أعمارهن 61 عاما، بدهن الجل المحتوى على التستوستيرون على أذرعهن أو أكتافهن أو بطونهن يوميا لمدة ستة أشهر، وبعدها جاء أداؤهن أفضل كثيرا فى اختبارات الذاكرة.