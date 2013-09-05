4 أسباب تؤدى إلى إصابة طفلك بالأمراض الصيفية

يتميز فصل الصيف بانتشار العديد من الأمراض بين الأطفال كالحميات المتسببة من البكتيريا أو الفيروسات، بالإضافة إلى إسهالات الصيف والالتهاب السحائى والعديد من الأمراض الرمدية.

تقول د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بقصر العينى إن هناك العديد من الأسباب التى تساعد على انتشار هذه الأوبئة منها التالى:

- انتشار الذباب والحشرات الطائرة: حيث تنقل البكتيريا والميكروبات إلى الأطعمة والمشروبات مما تتسبب فى نقل العدوى، حيث إن الحشرة الواحدة تحمل ستة ملايين من أنواع البكتيريا المختلفة.

> - كثرة التعرق خلال فصل الصيف: حيث يساعد على زيادة التهابات الجلد.

> - من المعروف أن البكتيريا والميكروبات تنمو وتتكاثر فى درجات الحرارة المرتفعة، لذلك يزداد نشاطها خلال الصيف.

> - قلة إفراز الخمائر الهاضمة للأغذية فى الأمعاء، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

أوضحت نهى أنه فى الغالب تنقل العدوى عن طريق الأطعمة والمشروبات الملوثة خاصة فى حالة انتهاء فترة صلاحيتها، تناول الخضروات والفاكهة دون غسيلها، وضع الأطفال أصابعهم الملوثة فى الفم مما تنقل البكتيريا لهم بصورة مباشرة، اللعب فى التراب والأدوات غير النظيفة.