منظمة الصحة العالمية: النساء فى البلدان المتقدمة يعشن أطول

يرى المسئولون فى "منظمة الصحة العالمية" أن أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان تعد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء فى سن الـ50 وكبار السن فى جميع أنحاء العالم.

ويقول الدكتور "جون بيرد" مدير إدارة الشيخوخة التابع لمنظمة الصحة العالمية وأحد مؤلفى الدراسة أن البلدان النامية تحدث الوفيات بها فى أعمار مبكرة، بالمقارنة عما هى عليه فى دول العالم المتقدم وهذه الفجوة فى متوسط الأعمار المتوقع بين النساء فى البلدان الغنية والفقيرة آخذة فى الازدياد.

وأوضح "بيرد" بأنه نظرا للانخفاض الكبير فى وفيات الأمهات وزيادة أعداد كبار السن من النساء على مدى العشر سنوات الماضية بالإضافة إلى النظم الصحية فى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل ستظل وفيات السيدات الأعلى فى الدول النامية.