“مرورالإسكندرية” يستهدف الدراجات البخارية الغير مرخصة في حملة مكبرة



> قامت إدارة مرور الأسكندرية اليوم بحملة مرورية مكثفة بجميع محاور المدينة، استهدفت ضبط قائدى الدراجات البخارية بدون ترخيص و التى يقودها مجموعة من الصبية برعونة مما أصاب العديد من المواطنين بحالة من الإستياء من تلك الظاهرة التى انتشرت مؤخرا .

وأسفرت الحملة عن ضبط 104 دراجة نارية مخالفة للقانون و عدد 57 حالة بدون رخصة قيادة و عدد 68 مخالفة بدون تسيير وعدد 32 قيادة دراجة بدون خوذة و عدد 25 حالة عكس إتجاة و عدد 11 حالة مخالفة لشروط التراخيص و عدد 27 حالة موقف ميكروباص عشوائى و عدد 27 حالة قيادة برخصة منتهية وعدد 27 حالة قيادة برخصة تسيير منتهية و عدد 598 حالة وقوف فى الممنوع تم إيداع الدراجات النارية المضبوطة تحت التحفظ لحين عرضها على نيابة المرور المختصة و جارى تكثيف الحملات على مستوى المدينة لتحقيق الأنضباط المرورى .