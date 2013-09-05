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“مرورالإسكندرية” يستهدف الدراجات البخارية الغير مرخصة في حملة مكبرة

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“مرورالإسكندرية” يستهدف الدراجات البخارية الغير مرخصة في حملة مكبرة “مرورالإسكندرية” يستهدف الدراجات البخارية الغير مرخصة في حملة مكبرة


> قامت إدارة مرور الأسكندرية اليوم بحملة مرورية مكثفة بجميع محاور المدينة، استهدفت ضبط قائدى الدراجات البخارية بدون ترخيص و التى يقودها مجموعة من الصبية برعونة مما أصاب العديد من المواطنين بحالة من الإستياء من تلك الظاهرة التى انتشرت مؤخرا .

وأسفرت الحملة عن ضبط  104 دراجة نارية مخالفة للقانون و عدد 57 حالة بدون رخصة قيادة و عدد 68 مخالفة بدون تسيير وعدد 32 قيادة دراجة بدون خوذة و عدد 25 حالة عكس إتجاة و عدد 11 حالة مخالفة لشروط التراخيص و عدد 27 حالة موقف ميكروباص عشوائى و عدد 27 حالة قيادة برخصة منتهية وعدد 27 حالة قيادة برخصة تسيير منتهية و عدد 598 حالة وقوف فى الممنوع تم إيداع الدراجات النارية المضبوطة تحت التحفظ لحين عرضها على نيابة المرور المختصة و جارى تكثيف الحملات على مستوى المدينة لتحقيق الأنضباط المرورى .

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