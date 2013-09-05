ضبط ورشة لتصنيع السلاح بالإسكندرية



> في إطار جهود المديرية لضبط الأسلحة النارية ” بدون ترخيص ” وورش تصنيعها فقد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة تفيد قيام المدعو أحمد خليل عبد الكريم سن 25 حداد مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى قضية جنح عسكرية “هروب من الخدمه العسكريه ” بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالي ” 25 ” جرام وضبط بمسكنه { بندقية خرطوش محلى الصنع عيار 12وقنبلة يدويه منزوعة الفتيل – عدد ” 7 ” ماسورة سلاح محلية الصنع مختلف الأطوال – عدد ” 4 ” ياي خزينه سلاح } وبعض القطع الحديدية والأدوات التي تستخدم فى صناعة الأسلحة النارية، وأقربحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحه والاتجار فيها، والمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تم تحرر المحضر جنايات قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض علي النيابة.