منصور بن متعب يوجّه ببدء إجراءات اختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميماً لكافة المجالس البلدية للبدء في إجراءات اختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم والذين تنتهي فترة عملهم بتاريخ 17 ذي القعدة 1434ه وفق المادة العاشرة من نظام البلديات والقرى والتي تنص على أن يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد عن طريق الاقتراع العلني أو السري حسب ما يقره أعضاء كل مجلس .

وتضمن تعميم سمو وزير الشؤون البلدية والقروية - أن يتم اختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ 18/11/1434ه لهم وفق الآليات التي أقرها نظام البلديات والقرى وذلك من بين أعضاء كل مجلس بلدي، وفي حال تساوت الأصوات بين المرشحين لمنصب رئيس المجلس أو نائبه يعتبر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحاً على أن يقوم رئيس كل مجلس بتوجيه الدعوة للأعضاء لعقد اجتماع يخصص فقط لاختيار رئيس المجلس ونائبه ولا يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

وأشار التعميم إلى ضرورة أن ترفع نتائج انتخاب رؤساء المجالس ونوابهم إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية مرفقاً بها محاضر جلسات الانتخاب والرفع بمحاضر الجلسات والسير الذاتية للمرشحين في حال تساوي الأصوات إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ القرار المرجح وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.