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أحمد طه النقر يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا

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أحمد طه النقر يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا أحمد طه النقر يطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا

طالب أحمد طه النقر الكاتب الصحفى ردا على الدعوات التى تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بأن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس الوقت لما سوف يوفر من جهد ومال كبير جدا، قائلا: الانتخابات البرلمانية والرئاسية تستنفذ أموالا طائلة على الدولة بما يقرب من المليار جنيه لكل منهم والدولة بحاجة إلى هذه الأموال فى الفترة الحالية والقادمة، كما أن إجراء الانتخابات معا سيحدث بسهولة جدا، مشيرا إلى أن أفضل مثال على ذلك انتخابات نقابة الصحفيين.

وأضاف النقر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تصل تكلفة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور تصل لـ10 مليارات جنيه.

وأكد النقر أن الرئيس المؤقت بعد حديثه الأخير أثبت أنه رجل دولة حقيقى جدير بمنصب الرئيس على عكس السابق، وفى ظل وجود هذا الرئيس فالدولة بحاجة إلى إجراء انتخابات البرلمان لاسيما بعد وجود رئيس كالرئيس المؤقت الحالى.

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