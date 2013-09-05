أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الناصرى": النقابات والأحزاب ستطالب الحكومة بمقاطعة أمريكا

Google+ Print
"الناصرى": النقابات والأحزاب ستطالب الحكومة بمقاطعة أمريكا "الناصرى": النقابات والأحزاب ستطالب الحكومة بمقاطعة أمريكا

طالب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، أن تتحرك النقابات والأحزاب السياسية والشارع المصرى لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب سوريا، لافتا إلى أن المصرية فى مأزق كبير وتتعرض لضغوط خارجية كبيرة.

وأضاف أبو العلا لــ"اليوم السابع" أن الأحزاب والنقابات ستطلب من الحكومة مقاطعة أمريكا وعدم التعامل مع الأسطول الأمريكى بقناة السويس والوفد الأمريكى، لافتا إلى أهمية نقل الثورة المصرية الشعبية من الشارع إلى كل ما يخص وما يهدد أمنها القومى.

واستنكر رئيس حزب الناصرى موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية السورية واصفا إياه بالموقف المتوقع من الجامعة، لأنها تابعة لأمريكا وما تمليه عليها من أوامر حسب قوله.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"