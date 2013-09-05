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رئيس جامعة عين شمس يؤكد قانونية "الضبطية القضائية" للأمن الإدارى

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رئيس جامعة عين شمس يؤكد قانونية "الضبطية القضائية" للأمن الإدارى رئيس جامعة عين شمس يؤكد قانونية "الضبطية القضائية" للأمن الإدارى

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن قرار حق الضبطية القضائية لمدير الأمن الإدارى بالجامعة، هو إجراء قانونى يُسهل التعامل مع أحداث الانفلات الأمنى وأعمال العنف بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يهدف لمواجهة الانفلات الأمنى داخل الجامعات، حيث يمكن القرار مدير الأمن بالجامعة فى حالة أى أحداث عنف عمل محضر لإثبات الواقعة وإحالته إلى قسم الشرطة لأخذ الإجراءات اللازمة.

وأشار عيسى إلى أن قرار الضبطية القضائية لمديرى الأمن بالجامعات، كان مقترح من رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بتاريخ 22 أغسطس الماضى، حيث وافق المجلس على منح الجامعات الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الادارى، بعد خطابات تقدم بها بعض رؤساء الجامعات للمجلس، لمنحهم حق الضبطية فى مواجهة حالات الانفلات الأمنى بالجامعات.

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