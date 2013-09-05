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بالفيديو..أبو زيد:أسامة ياسين حول تمويل صندوق الرياضة لوزارته بالمخالفة للقانون

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بالفيديو..أبو زيد:أسامة ياسين حول تمويل صندوق الرياضة لوزارته بالمخالفة للقانون بالفيديو..أبو زيد:أسامة ياسين حول تمويل صندوق الرياضة لوزارته بالمخالفة للقانون

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة، إن الرياضة هى التجسيد الأكبر لأى مجتمع ناجح، مضيفا أنه حرص على زيارة كل مكاتب القيادات والموظفين بعد توليه المنصب.
> وأضاف أبو زيد خلال لقائه ببرنامج "ممكن" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه لم يجد أحد بمبنى الوزارة من أتباع النظام السابق، ولا يوجد منهم صانع قرار، مشيرًا إلى أن أسامة ياسين القيادى الإخوانى سلب اختصاصات العامرى فاروق من خلال قيامه بتحويل صندوق التمويل المخصص للرياضة لوزارة الشباب، بالمخالفة للقانون، وهذا القرار الذى أصدر بقرار جمهورى وانتزعه بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أبو زيد، أن هذا الصندوق عبارة عن ميزانية الرياضة والشباب والمتحكم فى هذه الميزانية وزارة الشباب.

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مصر 365

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