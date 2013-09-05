باسم كامل: دول عربية تؤيد ضرب سوريا بزعم محاربة الشيعة

أشاد باسم كامل، القيادى بالتيار الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى موقف شيخ الأزهر الذى عبر فيه عن رفضه أى تدخل عسكرى فى سوريا، ووصفه بأنه يؤكد روحه الوطنية المصرية التى تتسق مع رأى الشارع المصرى عدا الإخوان المسلمين.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدول العربية تؤيد ضرب سوريا لاعتقادها بأنه سيقضى على المد الشيعى فى المنطقة العربية، مؤكداً أن خطر وجود أمريكا بسوريا أخطر من السماح لأى دولة أن تجرم بداخلها بدعوى القضاء على المد الشيعى، موضحاً تعارض موقف مصر مع تلك الدول العربية".

وأشار القيادى بالتيار الشعبى، إلى أن شيخ الأزهر أعطى درساً لتلك الدول التى توافق على ما سيحدث فى سوريا، وطالبهم بموقف واحد ضد رجوع الإخوان وسيطرة الغرب على المنطقة بأسرها.