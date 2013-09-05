أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

باسم كامل: دول عربية تؤيد ضرب سوريا بزعم محاربة الشيعة

Google+ Print
باسم كامل: دول عربية تؤيد ضرب سوريا بزعم محاربة الشيعة باسم كامل: دول عربية تؤيد ضرب سوريا بزعم محاربة الشيعة

أشاد باسم كامل، القيادى بالتيار الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى موقف شيخ الأزهر الذى عبر فيه عن رفضه أى تدخل عسكرى فى سوريا، ووصفه بأنه يؤكد روحه الوطنية المصرية التى تتسق مع رأى الشارع المصرى عدا الإخوان المسلمين.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الدول العربية تؤيد ضرب سوريا لاعتقادها بأنه سيقضى على المد الشيعى فى المنطقة العربية، مؤكداً أن خطر وجود أمريكا بسوريا أخطر من السماح لأى دولة أن تجرم بداخلها بدعوى القضاء على المد الشيعى، موضحاً تعارض موقف مع تلك الدول العربية".

وأشار القيادى بالتيار الشعبى، إلى أن شيخ الأزهر أعطى درساً لتلك الدول التى توافق على ما سيحدث فى سوريا، وطالبهم بموقف واحد ضد رجوع الإخوان وسيطرة الغرب على المنطقة بأسرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"