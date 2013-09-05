محافظ سوهاج يشارك الشباب تجميل وتطوير ميدان الثقافة والمنطقة المحيطة به

كتب : الوطن الأربعاء 04-09-2013 23:11

قام اللواء محمود عثمان عتيق محافظ سوهاج، مساء اليوم، بجولة داخل ميدان الثقافة والمنطقة المحيطة به، والتي شهدت أعمال العنف وتخريب من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عتيق الشباب في إعادة تجميل وتطوير ميدان الثقافة والمنطقة المحيطة به.

صرح بذلك أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأضاف أن محافظ الأقليم كلف مديرية الشباب والرياضة بإعادة التجميل ونظافة ميدان الثقافة والمنطقة المحيطة به، من أجل إعادة الوجه الحضاري للميدان.

ومن جانبه أكد اللواء محمود عتيق، خلال جولته، على أن الأهم من نظافة وتجميل الميدان الاهتمام بإعادة الوعي للشباب، وتنمية الروح الوطنية لديهم والمشاركة المجتمعية، وطالب المحافظ أن أعمال التجميل والنظافة، لا تتوقف على ميدان الثقافة فقط، بل تمتد إلى جميع شوارع ومدن المحافظة، وكلف رئيسا حيي شرق وغرب سوهاج بالعمل من أجل تجميل وتنظيف جميع الشوارع والميادين.

ومن ناحية أخرى، وخلال جولة المحافظ بميدان الثقافة، كلف مدير قصر الثقافة بإعداد برنامج ثقافي شامل، يتم من خلاله توعية الشباب، بخاصة أن هذه المرحلة تتطلب توجيه رسالة حب وسلام، وأن مصر بلد الأمن والأمان.