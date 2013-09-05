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جنازة عسكرية لشهيد حادث العريش في مسقط رأسه بكفر حجازي في الغربية

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جنازة عسكرية لشهيد حادث العريش في مسقط رأسه بكفر حجازي في الغربية جنازة عسكرية لشهيد حادث العريش في مسقط رأسه بكفر حجازي في الغربية

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي الأربعاء 04-09-2013 23:27

اتشحت قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة بالسواد، وسادت حالة من الحزن والأسى، وانتظر العشرات من أهلها على مداخلها وصول جثمان ابن القرية الرقيب وحيد السيد 21 سنة، الذى استشهد ظهر اليوم فى الحادث الذى شهدته مدينة العريش.

كانت مدينة العريش قد شهدت، عصراليوم، قيام مجهولين بإطلاق النيران على قافلة قوات الأمن المركزى، ما أسفر عن استشهاد وحيد مصطفى وإصابة 10 آخرين منهم 8 مجندين بالأمن المركزي واثنان من القوات المسلحة.

وأعلنت مديرية أمن الغربية أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية وشعبية، يشارك فيها اللواء حاتم عثمان، مديرأمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ومنها لمثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.

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