مصرع وإصابة 8 في مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين في المحلة

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 12 دقيقة

لقى 2 مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية شهدتها مدينة المحلة الكبرى، بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين.

كان اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مستشفى المحلة العام بوصول تامرالسيد السباعى 32 سنة، ومحمد عطية الكومى 35 سنة، مصابين بطلقات نارية بالصدر والبطن ووفاتهما فور وصولهما.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء السباعى مدير المباحث الجنائية، وقيادة المقدم هيثم عطا الله، رئيس فرع المحلة وسمنود الجنائي، وتبين من تحريات الرائد محمد صقر رئيس مباحث ثان المحلة وجود خلافات جيرانية بين كل عائلة "السباعى" وعائلة "سلامه" تطورت لاشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع اثنين وإصابة 6 آخرين، وإشعال النيران فى دراجة نارية وتحطيم عدد من السيارات المتواجدة.

تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة خشية تجدد الاشتباكات بين العائلتين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثتيين لبيان أسباب وفاتهما والتصريح بدفنهما والاستماع لأقوال المصابين وتوالت التحقيق.