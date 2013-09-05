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أنباء عن اعتزال جاك نيكلسون التمثيل بعد إصابته بمرض "فقدان الذاكرة"

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أنباء عن اعتزال جاك نيكلسون التمثيل بعد إصابته بمرض "فقدان الذاكرة" أنباء عن اعتزال جاك نيكلسون التمثيل بعد إصابته بمرض "فقدان الذاكرة"

كتب : عمرو عز الدين منذ 14 دقيقة

هو أحد أكثر مشاهير هوليوود ومن أعظم الممثلين الذين ظهروا خلال القرن الماضي، امتدادا إلى الآن، في مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، رغم ذلك فقد انتشرت أنباء مؤخرا أن جاك نيكلسون اعتزل التمثيل.

وكان نيكلسون، 76 عاما، والحائز على جائزة الأوسكار، قد ابتعد عن الأعمال السينمائية الفترة الماضية بلا ضجة كبيرة، ودون إطلاق أية بيانات رسمية بذلك، كما ذكرت مجلة "هوليوود إنسايدر" في تقريرها، والتي أضافت أن النجم الكبير يعاني من مرض "فقدان الذاكرة" وهذا هو السبب لابتعاده عن التمثيل "حيث لم يعد قادرا بعد على تذكر السطور التي عليه قولها".

وكان نيكلسون قد اعتذر عن أداء دوره في فيلم "نبراسكا" والذي يؤدي فيه دور أب مسن مدمن للكحول، وكانت أسبابه التي قالها للمنتجين إنه "لم يعد مهتما بالدور"، ما ذهب بالدور إلى الممثل بروس ديرن، 77 عاما، بدلا منه.

جاك نيكلسون لم يظهر في أية أعمال سينمائية منذ عام 2010، حيث ظهر وقتها في فيلم How Do You Know، إلى جوار الممثلة ريس ويذرسبون وبول رود وأوين ويلسون.

يذكر أن نيكلسون فاز بجائزة الأوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي مرتين، الأولى عام 1976 عن فيلم One Flew Over the Cukoo's Nest، والثانية عام 1998 عن فيلم As Good as It Gets، وفاز بالأوسكار مرة واحدة كأفضل ممثل في دور مساعد عام 1984 عن فيلم Terms of Endearment، وكان آخر ترشيح ناله لجائزة الأوسكار عام 2003، لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم About Schmidt.

جاءت بدايات نيكلسون السينمائية في خمسينات القرن الماضي، حيث عمل كموظف لدى أساطير الرسوم المتحركة في شركة MGM، ويليان حنا وجوزيف باربيرا، قبل أن يتركهما ويتجه لتحقيق حلمه في أن يكون ممثلا عام 1958، ويؤدي دورا رئيسيا في فيلم ذي ميزانية محدودة يدعى The Cry Baby Killer، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية بعدها.

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