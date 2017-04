One Direction: This Is Us يفشل في احتلال المرتبة الأولى

هذا الأسبوع تمكن فيلم Elysium من العودة الى المرتبة الأولى حيث حصد مبلغ 17.9 مليون دولار ودخل فيلم One Direction: This Is Us مباشرة في المرتبة الثانية كما دخل أيضاً فيلم The Conjuring في المرتبة الثالثة مع 12.1 مليون دولار. واحتفظ فيلم Percy Jackson: Sea Of Monsters بالمرتبة الرابعة مع 11.4 مليون دولار وتراجع فيلم Monsters University الى المرتبة الخامسة مع 11 مليون دولار.

في أميركا وفي عطلة عيد العمّال حافظ فيلم Lee Daniels' The Butler للأسبوع الثالث على المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 20.2 مليون دولار على شباك التذاكر، ودخل فيلم One Direction: This Is Us مباشرة في المرتبة الثانية مع 18.4 مليون دولار، وتراجع فيلم We’re The Millers الى المرتبة الثالثة حيث جمع 16.2 مليون دولار، وتقدّم فيلم Planes من المرتبة الرابعة الى الثالثة حاصداً 10.8 مليون دولار. وسجّل الفيلم المكسيكي Instructions Not Included مفاجأة بدخوله في المرتبة الخامسة مع 10.3 مليون دولار.

في لبنان دخل فيلم 2Guns مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 10029 شخص، وتراجع فيلم Grown Ups 2 الى المرتبة الثانية بعد أن شاهده 4811 شخص وتقدم مجدداً فيلم We’re The Millers الى المرتبة الثالثة مع 3235 مشاهد. ودخل فيلم One Direction: This Is Us مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 3139 شخص وتراجع فيلم The Smurfs 2 من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 2981 مشاهد.