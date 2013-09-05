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النيابة التونسية تحقق في تسريب محاضر استجواب متهمين باغتيال "بلعيد"

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النيابة التونسية تحقق في تسريب محاضر استجواب متهمين باغتيال "بلعيد" النيابة التونسية تحقق في تسريب محاضر استجواب متهمين باغتيال "بلعيد"

كتب : أ ف ب منذ 58 دقيقة

أعلنت النيابة العامة في تونس، الأربعاء، فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب قضائي، لموقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى "إرهابيين"، وفقا لوسائل اعلام، متورطين في جريمة الاغتيال.

وقالت النيابة في بيان: "أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضدّ كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار أؤتمن عليها بمقتضى وظيفته، دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية".

وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي "إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد"، الذي قتل بالرصاص في العاصمة التونسية، يوم 6 فبراير 2013.

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