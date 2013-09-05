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ضبط مسجل هارب من 10 قضايا بالشرقية يقود سيارة مسروقة وبحوزته بندقية

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ضبط مسجل هارب من 10 قضايا بالشرقية يقود سيارة مسروقة وبحوزته بندقية ضبط مسجل هارب من 10 قضايا بالشرقية يقود سيارة مسروقة وبحوزته بندقية

تمكنت مباحث صان الحجر بالشرقية من ضبط عاطل هارب من 10 قضايا وبحوزته سلاح نارى، أثناء قيادته سيارة مسروقة وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

تلقى الرائد احمد عبد الرحمن رئيس مباحث قسم صان الحجر اشارة من المخبر عبدالحي الفقي يقيد يالاشتباة بسيارة تسير بطريق “رمسيس- صان الحجر”، بدون لوحات معدينة فتحرك دورية الي محل البلاغ و واستوقفت السيارة و اتضح انة “أحمد.م.أ”، 23 سنة، عاطل، مقيم بالدقهلية، سبق اتهامه فى عدد 10 قضايا متعددة، أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزته سلاح نارى- بندقية آلية- وخزنة بها 10 طلقات تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 6033 جنح صان الحجر.

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