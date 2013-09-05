أهالي الغربية يشيعون شهيد الشرطة بالعريش في جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالمحلة

ينتظر أهالي قرية كفر حجازي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وصول جثمان الشهيد المجند وحيد السيد جباده، والذي استشهد في هجوم على كمين برفح، الأربعاء.

فيما تقرر تشييع الجثمان في جنازة عسكرية بحضور اللواء حسام خليفة، مساعد مدير الأمن ورئيس القطاع الأمني بالمحلة، واللواء حسين شاهين، رئيس فرقة البحث بالمحلة، وعدد من القيادات الأمنية، بمشاركة القوى الثورية بالمدينة.

واتشحت القرية بالسواد، وانتاب الأهالي حالة من الحزن، لفراق الشهيد، الذي تطوع لخدمة بلاده، على حد رواية أحد أهالي القرية، مطالبين بالقصاص من القتلة، وتفويض القوات المسلحة والشرطة، بتطهير البلاد من الإرهابيين.

وقالت مصادر أمنية، أن جثمان الشهيد وصل إلى مطار ألماظة ، لحين نقله إلى مسقط رأسه بالمحلة، وأضافت أن الجنازة من المحتمل أن تشيع في وقت مبكر من صباح الخميس، إذا لم يتقرر تأجيلها لبعد صلاة الظهر، في حالة تأخر وصول الجثمان، حسب رغبة أسرته.

بينما كثفت الشرطة من تواجدها داخل القرية التي تعتبر أحد معاقل جماعة الإخوان المسلمين، تحسبا لوقوع مصادمات بين الأهالي وأفراد الجماعة.