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الخارجية السورية: الجزائر يمكن أن تعيد النظر فى موقفها من الأزمة.. ولكن بشروط

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الخارجية السورية: الجزائر يمكن أن تعيد النظر فى موقفها من الأزمة.. ولكن بشروط الخارجية السورية: الجزائر يمكن أن تعيد النظر فى موقفها من الأزمة.. ولكن بشروط

أكد عمار بلانى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف الجزائر من الأزمة السورية ليس غامضا كما يدعى البعض بل هو واضح وأعلن عنه فى بيان رسمى لوزارة الخارجية صدر فى 30 أغسطس الماضى ، كما أعاد وزير الخارجية الجزائرى مراد مدلسى التأكيد عليه خلال كلمته التى ألقاها في المجلس الوزارى الأخير لجامعة الدول العربية الذى عقد في القاهرة فى الأحد الماضي.

وقال عمار بلانى ـ فى حوار اجراه معه موقع “كل شىء عن الجزائر” الالكترونى الفرنسى مساء اليوم ـ إن “موقف الجزائر من الأزمة السورية يدور حول ثلاث نقاط ..الأولى هو الادانة الشديدة لاستخدام الاسلحة الكيميائية ايا كان الجانب الذى استخدمها ونحن ندين بأشد العبارات أي استعمال للأسلحة الكيميائية ، بغض النظر عن الجانب عنه لانه جريمة بغيضة وانتهاك غير مقبول للقانون الدولى..اما النقطة الثانية تتعلق بأن الجزائر ترى أن استخدام القوة فى اطار تدخل عسكرى محتمل ضد سوريا امر غير قانونى إذا تم خارج إطار مجلس الأمن والأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة”.
> أما النقطة الثالثة ، أشار بلاني إلى أنه فى حالة حصول مجلس الأمن ـ باعتباره الهيئة المسئولة عن السلم والأمن الدوليين ـ على ادلة دامغة تؤكد تورط السورية ، فإن الجزائر ـ بل والمجتمع الدولى كله ـ سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر فى موقفها من الازمة فى سوريا فى ضوء هذه التطورات.

أ ش أ

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