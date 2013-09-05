انتشال جثة رجل سقط فى بئر عمقها 40 مترًا بأحد مصانع أم درمان بالسودان

الخرطوم (أ. ش. أ)

تمكنت شرطة الدفاع المدنى بولاية الخرطوم، من انتشال جثة رجل سقط داخل بئر يتجاوز عمقه 40 مترا، بأحد المصانع "بأم درمان" واستغرقت عملية انتشال جثة الرجل يوما كاملا.

وقال مدير العمليات بشرطة الدفاع المدنى بولاية الخرطوم العميد عثمان عطاء فى تصريح اليوم، الأربعاء- إن الرجل سقط إثر انهيار غطاء البئر، الذى يبلغ عمقه نحو 40 مترا، منها 25 مترا، عبارة عن مياه ملوثة من غازات ونفايات مخلفات المصنع.

وأوضح إنه تم شفط مياه البئر عبر التناكر والتخلص منها خارج الولاية، حتى لا تحدث كارثة بيئية، مشيرا إلى أنه تم استخراج الجثة، وتسليمها لذويه، وتكملة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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