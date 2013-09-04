المزينة يشيد بانخراط الطلبة المعاقين في التدريب

أعرب اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، عن إعجابه بتجربة انخراط طلاب ذوي الإعاقة في برنامج التدريب العسكري الصيفي للطلاب في منطقة حتا ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2013 الذي تنظمه الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالتعاون مع مركز شرطة حتا، مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ، بل يُعد ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة الرشيدة بشأن الاهتمام بفئات المجتمع وأفراده كافة، وعلى اختلاف شرائحهم، وتعويدهم على الاندماج في المجتمع، وتحقيق الدمج الشامل لجميع أنواع الإعاقات، وضمان تكافؤ فرصهم في جميع المجالات الحياتية، وتعزيز أهمية الشراكات الاجتماعية المؤسسية والفردية لصالحهم.

وأكد اللواء خميس المزينة أن شرطة دبي تضع كل إمكاناتها وطاقاتها في خدمة جميع الفئات والشرائح عامة، وهذه الفئة التي تحتاج من المجتمع إلى رعاية خاصة وبيئة مثالية لمساعدتها على الاندماج في المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي وفرت أرضية خصبة مهدت لرعاية كاملة للأنشطة والبرامج التي تخدم قطاع ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال حضوره لحفل تخريج الدورة الرابعة والعشرين لطلبة التدريب العسكري في منطقة حتا الذي أقيم في مدرسة خديجة بنت خويلد للتعليم الأساسي للبنات.

بناء الشخصية

وقال: إن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطلاب والطالبات القيادية لجيل المستقبل الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تغذي في نفوس الطلاب بالعديد من المفاهيم والقيم النبيلة، مؤكداً حرص القائد العام لشرطة دبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على دعم ومساندة الدورات الصيفية ومتابعتها بشكل مباشر.

وأضاف أن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، وتفعيل برامج الرعاية الطلابية يحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف، حيث تؤكد المؤشرات أن أكثر الفترات التي يتعرض فيها الطلبة للانحراف هو نتيجة الفراغ القاتل الذي يعيشونه، مشيراً إلى أن درء الخطر عن الشباب يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية، كما يعد من أوليات شرطة دبي.

وبدأت وقائع التخريج بوصول راعي الحفل، ثم عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأداء النشيد الوطني، ثم نزول اللواء المزينة، لتفقد طابور التخريج، بعدها قام الطالب عبد الله محمد سالم، بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، بعدها قدم الطلبة بعض العروض والتشكيلات العسكرية.

تكريم

عقب ذلك قام اللواء خميس المزينة بتكريم أوائل الدورات، حيث حصل الطالب عمر سيف محمد، من الفصيل الأول، على المركز الأول في التدريب العسكري، والطالب خالد محمد عبد الله المدحاني الأول في السلوك والمواظبة، وفي الفصيل الثاني حصل الطالب محمد سيف محمد على المركز الأول في التدريب العسكري، والطالب هادف علي مصبح على المركز الأول في السلوك والمواظبة، وعلى مستوى التدريب العسكري للطالبات جاءت الطالبة شيخة محمد عبيد الأولى في التدريب العسكري، والطالبة سارة سالم محمد الأولى في السلوك والمواظبة. معرض

تجول اللواء المزينة في المعرض التراثي الذي أقيم ضمن الدورات الصيفية للطالبات واشتمل على بعض الأدوات التقليدية القديمة، والمأكولات الشعبية، والحرف اليدوية، ورقصات وألعاب شعبية، وعروض تراثية من قبل الطالبات.