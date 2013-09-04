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"ضد الفساد" تواصل إزالة العبارات المسيئة من كورنيش الإسكندرية

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"ضد الفساد" تواصل إزالة العبارات المسيئة من كورنيش الإسكندرية "ضد الفساد" تواصل إزالة العبارات المسيئة من كورنيش الإسكندرية

أعلنت حملة "مصريين ضد الفساد" عن عزمها مواصلة حملتها غدا الخميس، فى تمام الساعة 2 ظهرا بمنطقة الشاطبى أمام مسرح محمد عبد الوهاب، من أجل تجميل هذا المسرح وأثار ومعالم الإسكندرية العريقة، والعمل أيضا على حل مشكلة المرور فى هذا التوقيت ويتوجه أعضاء الحملة لتجميل المسرح من خلال تنظيفه من القمامة ومسح العبارات المسيئة للجيش، ثم تتوجه الحملة من أمام المسرح إلى كورنيش البحر امتداد للقنصلية الفرنسية بمنطقة المنشية لمسح الشعارات المسيئة للجيش المصرى.

من جانبه أكد عبد المالك الشرصى أحد أعضاء الحملة، أن شباب الأوفياء تظهر معادنهم الأصلية فى حبهم لهذا الوطن وكفاحهم وجهدهم بأقل الثمن، وحماية معالم مصر الجميلة والبراقة التى لابد من الحفاظ عليها، بعد هجوم هذه الجماعة الإرهابية على مؤسسات الدولة والكتابة على جدرانها العبارات المسيئة لجيشنا الحبيب والعظيم.

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مصر 365

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